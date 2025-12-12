Lords of the Fallen 2 – Gameplay-Trailer

Nächstes Jahr will das Entwicklerteam von CI Games „Lords of the Fallen 2“, der Nachfolger von „Lords of the Fallen“ aus dem Jahr 2023, veröffentlichen. Im Rahmen der The Game Awards wurde jetzt der erste Gameplay-Trailer präsentiert. Der Trailer soll einen kleinen Eindruck von den Souls-Like-Kämpfen des Action-RPGs vermitteln. Untermalt wird das Ganze mit einem Cover von „It’s a Sin“ von der Rock-Band Ghost.

„Wir freuen uns diesen ersten Gameplay-Eindruck für Lords of the Fallen II bei den TGAs präsentieren zu können,“ sagt Game Director James Lowe. „Entwurf und Entwicklung erfolgten gemäß unserer Philosophie, nach der die Spieler an erster Stelle stehen. Wir freuen uns auf die Reaktion der Community zu den schnelleren und brutaleren Kämpfen, die deutlich höhere Vielfalt an Gegnern sowie die spektakuläreren Bosskampf-Showdowns. Und das ist nur der Anfang …“

1.000 Jahre nach dem Niedergang des dunklen Gottes Adyr stellt sich ein einsames Königreich den Mächten des als Umbral bekannten Reichs der Toten und seines grausigen Meisters entgegen. Die Spieler können Feinde in der Rolle des Lampenträgers mit einem neuen Verstümmelungsmechanismus auseinanderreißen und sie mit neuen Hinrichtungen in einem schnellen und flüssigen Kampfsystem zum Schweigen bringen. „Lords of the Fallen II“ soll mehr Arten von Feinen und Bosskämpfe bieten, die man sich im Einzelspieler oder Koop-Modus stellen kann. Hinzu kommt ein optionaler PvP-Mehrspielermodus.

Das Souls-Like-Action-RPG erscheint für PC (EGS), Xbox Series X/S und PlayStation 5.

Lords of the Fallen II - Official Gameplay Trailer | Wishlist now on PC, PS5, Xbox X|S

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung