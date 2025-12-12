ONTOS – Sci-Fi-Mystery-Thriller angekündigt

Während der Game Awards haben Kepler Interactive und Entwicklerstudio Frictional Games „ONTOS“ für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 angekündigt. Es soll sich dabei um einen geistigen Nachfolger von „SOMA“ handeln, welches Frictional Games 2015 auf den Markt brachte (siehe hier).

In „ONTOS“ schlüpft ihr in die Rolle der findigen Ingenieurin Aditi Amani, die das umfunktionierte Mondhotel Samsara auf der Suche nach der Wahrheit über ihren entfremdeten Vater durchstreift. Samsara ist ein riesiges Labyrinth, errichtet auf den Ruinen einer gescheiterten Bergbaukolonie, das es zu erkunden gilt. In jedem Winkel von Samsara steckt eine Geschichte – und hinter jeder Geschichte lauert etwas, das darauf wartet, entdeckt zu werden.

Als Spieler sucht ihr nach nützlichen Gegenständen, bedient komplizierte Maschinen und werdet mit schwierigen moralischen Entscheidungen konfrontiert, während ihr in Samsara auf schreckliche Experimente stößt. Dabei soll es nicht „die eine Lösung“ für die Hindernisse geben. Ihr gilt euren Verstand und Einfallsreichtum einsetzen, um zu den mysteriösen Antworten zu gelangen und euch den Folgen eurer Entscheidungen zu stellen.

„Nach mehr als zehn Jahren Entwicklungszeit ist es unglaublich aufregend, ONTOS endlich vorstellen zu können. Dies ist in Bezug auf Umfang, Produktionswert und thematische Ambitionen mit Abstand unser bisher ehrgeizigstes Projekt“, sagt Thomas Grip, Creative Director und Mitbegründer von Frictional Games. „Während sich SOMA mit dem Bewusstsein befasste, setzt sich ONTOS mit dem Wesen der Realität auseinander. Ein hochgestecktes Ziel – ja – und auch ein riskantes. Ich glaube jedoch, dass es uns gelungen ist, genau das zu schaffen – ein Spiel, in dem man sich aktiv mit den Geheimnissen der Existenz auseinandersetzen kann. Ich persönlich bin sehr gespannt darauf, wie die Spielerinnen und Spieler darauf reagieren werden.“

„Kepler fühlt sich immer zu Teams wie Frictional Games hingezogen, die unsere Leidenschaft für Kreativität und lebendige Kunst teilen. ONTOS ist mutig, beunruhigend und auf wunderschöne Weise seltsam. Es ist die Art von Projekt, die die Magie echter ‚Auteurs‘ und Hollywood-Talente einfängt, die sich zusammenschließen, um das Seltsame zu erforschen und eine Geschichte zu erzählen, die nur in Videospielen existieren kann“, so Alexis Garavaryan, CEO von Kepler Interactive.

Die offizielle Webseite von „ONTOS gibt es hier: KLICK!

ONTOS – Reveal Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung