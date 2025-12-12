Saros – Neuer Trailer, Release verschoben

Housemarque hat einen neuen Trailer zu ihrem kommenden Spiel „Saros“ veröffentlicht und gleichzeitig eine Verschiebung des Veröffentlichungstermins bekannt gegeben. Das Spiel erscheint nicht wie ursprünglich geplant im März 2026, sondern rund einen Monat später im April. Der Trailer, der bei den Game Awards vorgestellt wurde, zeigt nicht nur neues Gameplay, sondern gibt auch erste Einblicke in die Handlung.

Im Mittelpunkt von „Saros“ steht die Geschichte einer verlassenen Kolonie auf dem Planeten Carcosa, der sich unter einer anhaltenden Finsternis befindet. Ihr übernehmt die Rolle von Arjun Devraj, einem Soltari Vollstrecker, der entschlossen ist, seine persönliche Suche fortzusetzen und die Hintergründe der Ereignisse auf Carcosa aufzudecken.

Das Spiel ist ab sofort zur Vorbestellung verfügbar. Neben der Standardversion erscheint auch eine Digital Deluxe Edition, die einen vorzeitigen Zugang zum Spiel ermöglicht. Käufer dieser Edition können „Saros“ zwei Tage früher spielen. Darüber hinaus enthält sie besondere Vollstrecker-Anzüge, die von „Returnal“, „God of War“ und „Ghost of Yotei“ inspiriert sind und Arjun zusätzliche visuelle Optionen bieten. Alle Vorbesteller, unabhängig von der gewählten Edition, erhalten die Panzerung „Hand des Ufers“.

„Saros“ erscheint am 30. April 2026 für die PlayStation 5.

