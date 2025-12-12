Solasta 2 – Synchronbesetzung, Termin für Early Access und Trailer

Im Zuge der Game Awards verkündete Tactical Adventures den Starttermin für die Early Access-Phase für „Solasta 2“. Es ist der Nachfolger des 2021 erschienenen rundenbasierten Rollenspiels „Solasta: Crown of the Magister“. Die Fortsetzung soll am 12. März 2026 in die Early Access-Phase gehen. Der neue Teil soll seinen Tabletop-Wurzeln treu bleiben sowie das charakteristische Kampfsystem von Tactical Adventures und das 2024 SRD-Regelwerk bieten, um das ultimative D&D-Erlebnis zu schaffen.

In „Solasta II“ müssen die Spieler die vier adoptierten Colwall-Geschwister durch die unbekannten Lande von Neokos führen, während sie auf ihrer Suche nach der Wahrheit – die ihre Mutter mit ins Grab nahm – auf göttliche Vermächtnisse und sterbliche Machtspiele stoßen.

Wegen eines unvollendet hinterlassenen Bundes ihrer verstorbenen Mutter geraten die Geschwister in einen uralten Konflikt, der droht, ihre Welt zu verschlingen und ihre Familie zu zerreißen. Gemeinsam mit ihren älteren Geschwistern müssen sich Rickard und Deorcas inmitten zerrissener Loyalitäten, überschattet von Trauer, behaupten, während ihr Glaube angesichts der sich ausbreitenden Dunkelheit auf die Probe gestellt wird. Mit jedem weiteren Schritt offenbart sich, wie schmal der Grat zwischen Hingabe und Verdammnis wirklich ist.

Während die Spieler das zerklüftete Land durchqueren, müssen sie fragile Allianzen schmieden, den Willen der Götter herausfordern und unmögliche Entscheidungen treffen, die ihnen nahe gehen. Macht hat immer ihren Preis – die Frage ist nur, ob man bereit ist, ihn zu zahlen.

Um den Charakteren mehr Leben einzuhauchen, setzt das Entwicklerteam auf die Talente bekannter Synchronsprecher.

Amelia Tyler (Baldur’s Gate III, Hades II) als Shadwyn Eine uralte, unergründliche Macht, deren Verderbnis sich über den Kontinent ausbreitet und Neokos in Dunkelheit zu stürzen droht.

Ben Starr (Clair Obscur: Expedition 33, Final Fantasy XVI) als Rickard Colwall Der Älteste der Colwall-Geschwister, ein beständiges Licht in einer dunkler werdenden Welt, dessen Loyalität tiefer reicht als jedes Blutsband.

Devora Wilde Clair Obscur: Expedition 33, Baldur’s Gate III) als Deorcas Colwall Eine hervorragende Kriegerin, deren Trauer sie dazu gebracht hat, an ihrem Glauben zu zweifeln, und sie auf einen Weg der Dunkelheit geführt hat.

Ellen Thomas (Arcane) als Anabasia Eine charismatische und manipulative Anführerin, deren Worte schärfer schneiden als jedes Schwert.



Die Webseite von „Solasta 2“ findet ihr hier: KLICK! Hier gibt es den Titel auf Steam: KLICK!

Solasta II - Early Access Date & Cast Reveal

Quelle: Pressemitteilung