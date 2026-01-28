Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake – Demo, Trailer und weitere Informationen

„Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake“ ist eine neue Version des 2003 erschienenen „Fatal Frame II: Crimson Butterfly“, das in Europa unter dem Namen „Project Zero II: Crimson Butterfly“ bekannt ist. Noch vor der Veröffentlichung der Vollversion wird es eine Demo-Version zum ausprobieren geben. Diese Demo erscheint am 05. März 2026 für PC (Steam), Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Gespeicherte Daten der Demo können in die Vollversion übernommen werden.

Camera Obscura

Des Weiteren präsentierten Koei Temco Europe und Entwicklerstudio NINJA einen neuen Trailer, der unter anderem die Camera Obscura zeigt. In dem Szenario des Spiels verirren sich zwei Zwillingsschwestern in ein verlassenes Dorf, in dem Nachtmahre ihr Unwesen treiben. Sie setzen die Camera Obscura als ihre einzige Waffe ein – diese hat die Fähigkeit, das Unmögliche einzufangen und zu bewahren.

Mit der Camera Obscura können Spieler sowohl Standardfotos als auch neue Spezialfotos nutzen, um gegen die rachsüchtigen Geister zu kämpfen. Die Effekte der Spezialfotos hängen vom benutzten Filter ab, da diese jeweils einzigartige Effekte haben, durch die Spieler ihre Strategie an die Situation anpassen können, sogar wenn sie einem besonders hinterhältigen Geist gegenüberstehen.

Der Parasichtfilter beispielsweise ermöglicht es Spielern, das Spezialfoto-Blenden zu aktivieren, durch das ihr Ziel vorübergehend geblendet wird, sodass sie fliehen können. Der Strahlenfilter hingegen ermöglicht ihnen die Verwendung von Spezialfoto-Säuberung. Dadurch wird mithilfe von Mios Geisterkraft erheblicher Schaden proportional zur Menge der geladenen Geisterkraft verursacht.

Zudem können mit der Camera Obscura auch Fotos der im Dorf Minakami verstreuten Zwillingspuppen aufgenommen werden. Diese Puppen nach Vorbild der Zwillingsmaiden sind Wächter gegen Unheil. Spieler können sie läutern, indem sie die beiden in einem Einzelfoto zusammen fotografieren. Dadurch werden die in ihnen gefangenen Emotionen zur Ruhe gebettet. Je mehr Zwillingspuppen sie läutern, desto mehr Gegenstände werden im Punkteaustausch verfügbar.

Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake – Weitere neue Inhalte

Dieses komplette Remake des zweiten Titels der „Project Zero“ (Fatal Frame)-Spielreihe führt neue Gameplay-Elemente ein, dazu zählt ein neues Ende mit dem von Tsuki Amano komponierten Song „Utsushie“ zusammen mit neuen Nebengeschichten und neuen Orten zum Erkunden.

Außerdem können Spieler mithilfe „Zerbrochenen Geistersteinen“ in die Vergangenheit verschiedener Charaktere eintauchen und neue Nebengeschichten entdecken, wodurch die Geschichte von „Crimson Butterfly“ weitergesponnen wird. Spieler werden auch neue Orte wie den Schattenhügel erkunden, eine unheilvolle Grabstätte, die von Seilen umbunden und in dichten Bambushainen versteckt ist, und die von Kerzen erleuchtete Halle des Eikadotempels, in der mit heiligen Kordeln zusammengebundene Zwillingsstatuen auf sie warten.

Zusätzlich führt das Remake einen neuen Fotomodus ein, mit dem Spieler Momente im Spiel festhalten können. Mithilfe von Rahmen, Stickern und visuellen Effekten können sie ihre eigenen schrecklichen Souvenirs erstellen und vielleicht auch ein unerwartetes Geisterfoto schießen.

Kollaboration mit Silent Hill f

Als Ergänzung wurde eine Kollaboration mit „Silent Hill f“ – dem neuesten Titel der Psychohorror-Reihe „Silent Hill“, die weltweit über 13 Millionen Mal verkauft wurde – angekündigt. Kostüme für die Zusammenarbeit werden in einem zukünftigen Update als kostenloser herunterladbarer Inhalt hinzugefügt. Weitere Details über dieses zukünftige Update sollen in den kommenden Wochen bekanntgegeben werden.

Release-Termin, Plattformen, Preorder-Boni und Digital Deluxe Edition

„Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake“ erscheint am 12. März 2026 für PC (Steam), Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Das Spiel verfügt über eine englische und japanische Sprachausgabe mit englischen, französischen, deutschen, italienischen und spanischen Texten.

Spieler, die das Spiel vor dem 12. März 2026 digital vorbestellen, erhalten als Bonus: Geisteranhänger und Katzenohren (weiß) / Katzenohren (schwarz) sowie die vom Originalspiel inspirierten Kostüme Roter Schmetterling – Mio (Original) / Roter Schmetterling – Mayu (Original).

Neben der Standard Edition gibt es auch eine Digital Deluxe Edition. Sie enthält das Grundspiel, den digitalen Soundtrack, das digitale Artbook und das Digitale Luxus-Bonus-Set mit dem Luxusanhänger und Kostümen für Mio und Mayu (Spitzenhandschuhe (weiß) / Spitzenhandschuhe (schwarz), Japanischer Gothic-Style (linker Flügel) / Japanischer Gothic-Style (rechter Flügel)).

Ein Digitales Luxus-Upgrade ist auch separat erhältlich. Spieler, die vor dem 25. März 2026 eine physische oder digitale Version des Spiels kaufen, erhalten die folgenden Frühkauf-Boni: Grollanhänger, Pfingstrosenhaarschmuck (rot) / Pfingstrosenhaarschmuck (blau) und Kimono (rot) / Kimono (schwarz).

Die Webseite zum Horror-Adventure gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns: KLICK!

[DE] FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE - Übersicht-Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung