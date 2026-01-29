Star Trek: Voyager – Across the Unknown – Switch 2-Demo und neues Video

Daedalic Entertainment und Entwicklerstudio gameXcite gaben bekannt, dass die bereits für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 verfügbare Demo-Version von „Star Trek: Voyager – Across the Unknown“ Anfang Februar 2026 für Nintendo Switch 2 erschienen soll. Einen genauen Termin gab es noch nicht.

Die Demo bietet einen ersten Einblick in das Kern-Erlebnis des Spiels und ermöglicht es den Spielern, die Voyager durch den Delta-Quadranten zu steuern und dabei Entscheidungen zu treffen, die von Captain Janeways Führungsstil in der Fernsehserie „Star Trek: Voyager“ inspiriert sind. Die Steuerung des Schiffes, die Führung der Crew und die Bewältigung der Herausforderungen einer langen Reise fernab der Heimat spielen dabei eine zentrale Rolle.

Des Weiteren gab es ein neues Deep Dive-Video. Diesmal geht es um das Thema Erkundung, was neben Schiffs- und Ressourcenmanagement, Roguelite-Elemente sowie weitreichende Entscheidungen, eine zentrale Rolle im Gameplay spielen soll.

„Star Trek: Voyager – Across the Unknown“soll am 18. Februar 2026 für PC, Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns: KLICK!

