Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – Demo erschienen

Es ist eine Demo-Version des rundenbasierten RPGs „Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection“ im Nintendo eShop, PlayStation Store, Xbox Store und für PC über Steam verfügbar. Sie enthält die ersten Kapitel des Spiels, wobei die Speicherdaten auf das vollständige Spiel übertragen werden können, wenn es nächsten Monat erscheint.

In der Demo können Spieler das Aussehen der Hauptfigur nach Belieben und so oft sie möchten bearbeiten. Mit der Testversion können die neuen Kampfsysteme wie Wyvernseelen-Balken und Synchronansturm ausprobiert, und die Aufgaben eines Rangers wie die Wiederherstellung von Lebensräumen erlebt werden.

Die Vollversion des Spiels erscheint am 13. März 2026 für PC (Steam), Xbox Series X/S, PlayStation 5 und Nintendo Switch 2. Vorbestellungen sind ab sofort möglich, mit der Himmelsschuppen-Königin Dekorrüstung für Eleanor als Vorbestellungsbonus. Amiibo für Ratha, Ratha V und Rudy sind ebenfalls erhältlich, wodurch zusätzliche Outfits im Spiel bei der Veröffentlichung freigeschaltet werden.

Die Webseite von „Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection“ gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen findet ihr auch bei uns (siehe hier).

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection - Kostenlose Testversion Trailer!

Quelle: Pressemitteilung