Blades of Fire erscheint im Mai auf Steam, Demo ab sofort verfügbar

Im vergangenen Jahr veröffentlichten 505 Games und MercurySteam das Action-Adventure „Blades of Fire“ für PC und Konsolen. Bislang war der Titel für den PC exklusiv im Epic Games Store erhältlich. Wie die beiden Unternehmen nun mitteilten, endet diese Exklusivität im Mai. „Blades of Fire“ erscheint am 14. Mai 2026 über Valves Distributionsplattform Steam. Zeitgleich wird Version 2.0 veröffentlicht.

Demo zu „Blades of Fire“ veröffentlicht

Wer vor dem Steam Release einen Blick in das Spiel werfen möchte, kann ab sofort eine Demo herunterladen. Diese umfasst das erste Kapitel von „Blades of Fire“. Ihr schmiedet eure ersten Waffen, lernt die Grundlagen des Kampfsystems kennen und tretet unter anderem gegen einen mächtigen Troll an. Der Fortschritt aus der Demo lässt sich in die Vollversion übernehmen. Die Testversion ist zudem im Rahmen des kommenden Steam Next Fest verfügbar.

Details zu Version 2.0

Mit der Veröffentlichung auf Steam erhält „Blades of Fire“ umfangreiche neue Inhalte. Ein „New Game Plus“-Modus sowie ein zusätzlicher Schwierigkeitsgrad namens Titanium erweitern die spielerischen Möglichkeiten. Ergänzt wird das Update durch einen Fotomodus, einen „Boss Revival“-Modus mit Belohnungen sowie neue Zauber, die Waffen mit besonderen Effekten ausstatten. Darüber hinaus wurden neue Interaktionen integriert und Animationen überarbeitet.

Auch technisch bringt Version 2.0 verschiedene Verbesserungen. Dazu zählen die Unterstützung von Nvidia DLSS 4, eine vollständige Tastenanpassung für Tastatur und Maus, neue Erfolge sowie Support für das Steam Deck. Auf Steam sind außerdem das digitale Artbook, der Soundtrack von Óscar Araujo und das Adventurer Pack enthalten. Auf anderen Plattformen wird Letzteres separat angeboten.

Quelle: Pressemitteilung