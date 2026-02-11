Starship Troopers: Ultimate Bug War – Release-Termin, Demo und Trailer

Dotemu und Entwicklerstudio Auroch Digital haben heute direkt mehrere Neuigkeiten rund um „Starship Troopers: Ultimate Bug War“ ausgepackt. Neben einem Gameplay-Trailer gab es unter anderem auch den offiziellen Release-Termin des Old-School-Shooters.

Der Release erfolgt am 16. März 2026 für PC, Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Vorbestellungen für die physischen Ausgaben von „Starship Troopers: Ultimate Bug War“ für PlayStation 5 und Nintendo Switch 2 sind ab sofort möglich. Wer bis dahin nicht warten möchte, der kann ab sofort eine Demo-Version des First-Person-Shooters ausprobieren.

Starship Troopers: Ultimate Bug War – Demo

Die Demo des Spiels steht auf Steam zum Download bereit und versetzt euch in das Strandparadies Zegema Beach, das von der invasiven Spezies der Arachnoiden überrannt wurde, die im Mittelpunkt der legendären Kriegsführung von „Starship Troopers“ steht.

Vernichtet die krabbelnde Bedrohung an dem einst malerischen Urlaubsziel und den nahe gelegenen Militärfestungen und schließt euch im Kampf gegen eine Reihe einzigartig gefährlicher Bugs an, mit einem Arsenal und verheerenden taktischen Schlägen.

Starship Troopers: Ultimate Bug War! | Demo out Now, Gameplay Trailer & Release Date Reveal

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung