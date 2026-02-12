SEGA und Ryu Ga Gotoku Studio veröffentlichten heute zum Release des Zwei-in-Eins-Erlebnises „Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties“ den obligatorischen Launch-Trailer. Das Spiel ist für PC, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4 und PlayStation 5 erschienen.

„Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties“ ist ein Remake von „Yakuza 3“, das jeden Aspekt des RPGs weiterentwickelt. Spieler setzen die Geschichte von Kazuma Kiryu fort, der alles daran setzt, die Menschen zu beschützen, die ihm am Herzen liegen. Die belebten Straßen von Okinawa und Tokio wurden Detailtreue nachgebildet. Hinzu kommt ein neu gestaltete Kampfsystem. Zusätzliche Szenen verleihen der Geschichte mehr Tiefe und Emotionen, und neue sowie erweiterte Nebenhandlungen sollen Spieler tiefer denn je in die Welt eintauchen lassen.

„Dark Ties“ bietet eine neue Story rund um Yoshitaka Mine aus „Yakuza 3“. Nachdem er alles verloren hat, was ihm lieb und teuer war, stürzt sich Mine in die dunkle Welt der Yakuza. Mit einem leeren Gefühl im Herzen ist die Suche nach wahren Bindungen das Einzige, was ihn auf seiner dramatischen Reise vorantreibt, die von aufregenden Boxkämpfen und einer Vielzahl spannender Nebenaktivitäten geprägt ist.

Die offizielle Webseite zum Titel gibt es hier: KLICK!

[DEUTSCH] Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties | Launch-Trailer

Quelle: Pressemitteilung