Beast of Reincarnation – Neuer Trailer und Release-Termin

Im Rahmen der aktuellen „State of Play“-Asugabe wurden frische Spielszenen und erste konkrete Details zur Handlung von „Beast of Reincarnation“ vorgestellt. Das neue Action Rollenspiel von Game Freak erscheint im August für PC, Xbox Series X|S und PS5.

Die Geschichte spielt im Jahr 4026 in einer futuristischen Version Japans, die von Verfall und ständigen Umweltveränderungen geprägt ist. Im Mittelpunkt stehen Emma und ihr Begleiter Koo. Emma wurde mit einer rätselhaften Seuche geboren, die sie mit pflanzlichen Strukturen verschmelzen ließ. Diese nutzt sie, um sich durch zerstörte Areale zu bewegen und Gegner anzugreifen. Die Menschen meiden sie, da sie ihre Fähigkeiten fürchten und nicht verstehen. Koo gehört zu den sogenannten „Malefacts“, Wesen, die als Bedrohung für diese Welt gelten. Emma jagt diese Kreaturen und nimmt deren Verderbnis in sich auf.

Spielerisch verbindet „Beast of Reincarnation“ direkte Echtzeitkämpfe mit taktischen Befehlen. Emma agiert aktiv im Kampf, während Koo Fähigkeiten über ein jederzeit abrufbares Kommandomenü einsetzt. Erfolgreiche Abwehrmanöver füllen eine Anzeige, die den Einsatz von Koos Aktionen ermöglicht. Das Geschehen wird dabei kurz verlangsamt, sodass ihr Entscheidungen gezielt treffen könnt.

Ein weiterer Fokus liegt auf der sich wandelnden Spielwelt. Landschaften verändern sich während der Erkundung sichtbar und entwickeln sich von kargen Gebieten zu bewachsenen Regionen. In manchen Abschnitten geschieht dieser Wandel plötzlich und bringt neue Gefahren mit sich. Auf ihrer Reise treffen Emma und Koo weitere Figuren und stoßen schrittweise auf die Hintergründe dieser zerstörten Welt.

„Beast of Reincarnation“ erscheint am 04. August 2026 für die Eingangs genannten Plattformen.

