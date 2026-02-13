Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 bringt weitere Serienklassiker auf aktuelle Plattformen

Konami hat eine neue Spielesammlung aus der „Metal Gear“-Reihe vorgestellt, die mehrere bekannte Titel gebündelt auf aktuelle Plattformen bringt. Bereits jetzt besteht die Möglichkeit, die Sammlung sowohl in physischer Form als auch digital vorzubestellen.

Spieleauswahl der neuen Sammlung

Inhaltlich baut die neue „Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2“ auf der zuvor erschienenen ersten Sammlung auf und ergänzt diese um weitere Teile der Serie. Mit „Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots“ kehrt ein lange exklusiver Titel auf neue Plattformen zurück und ist damit erstmals außerhalb der ursprünglichen Hardware spielbar. Hinzu kommt „Metal Gear Solid: Peace Walker“ in überarbeiteter Fassung, das unter anderem kooperative Mehrspieler Funktionen bietet. Zusätzlich ist mit „Metal Gear: Ghost Babel“ ein weiterer Ableger enthalten, der die Sammlung ergänzt.

Zusätzliche Inhalte und Extras

Die „Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2“ bringt zusätzlich neue Inhalte mit. Enthalten sind mehrere digitale Bücher mit Skripten und Hintergrundinformationen zu den beiden Haupttiteln, ein begleitender Soundtrack sowie eine umfangreiche Datenbank, die die Handlung der Serie bis zu „Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots“ nachvollziehbar zusammenfasst.

Für frühe Käufer sind besondere Ingame-Inhalte vorgesehen, die freigeschaltet werden können. Darüber hinaus werden zusätzliche Gegenstände verfügbar, sofern gespeicherte Daten aus der ersten Sammlung vorhanden sind. Unabhängig von der Sammlung werden „Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots“ und „Metal Gear Solid: Peace Walker“ auch einzeln in digitaler Form angeboten.

Der Release von „Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2“ ist für den 27. August 2026 geplant. Die Sammlung erscheint für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie für PC über Steam. Weitere Informationen zur Sammlung erhaltet ihr auf der offiziellen Webseite.

Inhalte der „Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2“

Inhalt Art „Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots“ Spiel „Metal Gear Solid: Peace Walker“ (HD Collection Version) Spiel „Metal Gear: Ghost Babel“ Spiel METAL GEAR SOLID 4 Database Datenbank Metal Gear Solid 4: Screenplay Book Digitales Buch Metal Gear Solid 4: Master Book Digitales Buch Metal Gear Solid: Peace Walker Screenplay Book Digitales Buch Metal Gear Solid: Peace Walker Master Book Digitales Buch Metal Gear Solid: Digital Soundtrack Vol. 2 Digitaler Soundtrack

METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.2 - Announcement Trailer

Quelle: Konami / Pressemitteilung