Project Windless – Open-World-Action-RPG angekündigt

Das Team von Krafton, Inc. hat im Zuge des PlayStation State of Play-Events „Project Windless“ enthüllt. Es soll sich dabei um ein Open-World-Action-RPG handeln, das im Fantasy-Universum der Romanreihe „Die Legende vom Tränenvogel“ spielt. Das Ganze ist als Singleplayer-Erlebnis ohne Multiplayer- oder Live-Service-Komponenten konzipiert.

In dem Spiel werden Spieler in den Mittelpunkt eines Kontinente umfassenden Konflikts versetzt. Dort soll sie eine filmgleiche Erzählung erwarten, die mit Kämpfen und Echtzeit-Schlachten kombiniert wird. Dabei sollen die Entscheidungen der Spieler, sowie ihre Kämpfe, Erkundungen und Interaktionen mit den Fraktionen, die bestehenden Allianzen der Welt und ihren gesamten Konflikt beeinflussen.

Die Welt von „Die Legende vom Tränenvogel“

„Die Legende vom Tränenvogel“ ist eine koreanische Fantasy-Reihe des Autors Lee Yeong-do. Das Spiel wird keine direkte Adaption werden, sondern etwa 1.500 Jahre vor der ursprünglichen Geschichte ansetzen, in einem weitgehend unerforschten mythischen Zeitalter, in dem Legenden erst noch entstehen. Dieser Ansatz ermöglicht es „Project Windless“, als Einstiegspunkt für ein globales Publikum zu dienen und gleichzeitig das Universum für langjährige Fans zu erweitern. Die Welt umfasst vier intelligente Rassen: Menschen, Rekon, Nhaga und Tokkebi. Jede Rasse hat ihre eigene Kultur, Konflikte und Weltanschauung.

Project Windless – Protagonist

Die Spieler werden in die Rolle des legendären Kriegers und Heldenkönigs der Rekon schlüpfen, einer Rasse aus hochgewachsenen humanoiden Vogelwesen, die für ihre überwältigende Stärke und ihren unerschütterlichen Kampfgeist bekannt ist. Egal, ob er dutzenden Feinden gegenübersteht, gigantischen Kreaturen begegnet oder verbündete Armeen in riesigen Schlachten auf dem Kampffeld anführt – bewaffnet mit zwei sternengeschmiedeten Klingen trotzt der Heldenkönig allen noch so großen Widerständen. Während die Spieler sich einen Ruf aufbauen und Beziehungen auf der ganzen Welt knüpfen, vereinen sie verschiedene Rassen und Fraktionen und legen durch ihre Handlungen den Grundstein für ein zukünftiges Königreich.

Große Schlachten

Während das Spiel mit der Unreal Engine 5 entwickelt wird, ist das Herzstück die „Mass Technology“. Mithilfe dieser Technologie können Tausende von Soldaten und riesige Kreaturen in Echtzeit auf dynamischen Schlachtfeldern aufeinanderzutreffen.

Die Kämpfe sollen temporeich sein und Geschicklichkeit erfordern. Die Spieler kämpfen direkt in den massiven Gefechten, anstatt aus der Ferne Befehle zu erteilen, und kombinieren präzise Kampfkunst mit taktischen Entscheidungen, um den Verlauf der Schlacht zu beeinflussen. Das Ergebnis soll ein Kampferlebnis werden, bei dem einer gegen viele antritt und das persönliche Handeln mit dem Ausmaß einer groß angelegten Kriegsführung verbindet.

„Von Anfang an haben wir uns gefragt, was es wirklich bedeutet, die Rolle einer legendären Figur in einer Fantasiewelt zu verkörpern“, sagt Patrik Méthé, Head of KRAFTON Montréal Studio und Creative Director. „Für uns bedeutete das, den Spielern echte Handlungsfreiheit zu geben, nicht nur im Kampf, sondern auch in Bezug darauf, wie Kriege verlaufen, wie Allianzen geschlossen werden und wie Geschichte geschrieben wird. Project Windless basiert auf der Idee, dass Legenden nicht etwas sind, das man beobachtet, sondern etwas, das man durch das Spielen aktiv mitgestaltet.“

„Project Windless“ befindet sich derzeit für PC und Konsolen in Entwicklung. Angaben zum Release-Termin gab es noch nicht. Die Webseite zum Spiel findet ihr hier: KLICK!

Project Windless | Official Reveal Trailer

Hier das erste Entwicklertagebuchvideo:

Project Windless | Dev Diary: Forging the Fantasy

