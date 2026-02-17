Dive or Die: Children of Rain – Trailer und Demo

Drop Rate Studio aus Frankreich hat zusammen mit dem Publisher Dear Villagers das 2D-Roguelite „Dive or Die: Children of Rain“ vorgestellt. Einen ersten Trailer könnt ihr unter diesen Zeilen begutachten.

In „Dive or Die: Children of Rain“ ist die Welt nach Jahren eines unheilvollen schwarzen Regens fast vollständig überflutet. Nur wenige Menschen haben überlebt, doch ihre Zeit läuft ab. Eine unbegreifliche Macht, der „Rainmaker“, zwingt die letzten Überlebenden zu einem Wettlauf gegen eine drohende finale Flut. Innerhalb einer Frist von 40 Tagen müsst ihr versunkene Relikte wiederfinden, die tief im sogenannten Tiefseebecken verborgen liegen.

„Dive or Die: Children of Rain“ bietet laut den Entwicklern zwei Welten. Über Wasser haltet ihr ein improvisiertes Lager am Leben, teilt Aufgaben zu und arbeitet an besserer Ausrüstung für kommende Einsätze. Unter Wasser beginnt der riskante Teil, denn jeder Tauchgang ist von knappen Ressourcen, Verletzungen und immer stärkerem Druck geprägt. In der Tiefe warten Gegner und Erscheinungen, die stilistisch in Richtung Lovecraft-Horror gehen.

Laut Studio Gründer Théo Maudet entstand die Idee aus der Kombination zweier Ängste, der Furcht vor der Tiefe und der Faszination für kosmischen Horror. Das Ergebnis soll ein Spiel sein, das euch für überlegte Entscheidungen belohnt, während es euch gleichzeitig permanent an die Grenzen eurer Planung bringt.

„Dive or Die: Children of Rain“ erscheint im zweiten Quartal 2026 für PC. Wer sich das Werk der Drop Rate Studios bereits jetzt schon anschauen möchte, der kann sich eine Demo via Steam herunterladen.

DIVE OR DIE - Reveal trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung