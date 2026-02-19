Death Howl – Launch-Trailer zum Konsolen-Release

Der Soulslike-Deck-Builder „Death Howl“, der bereits für PC erschienen ist, ist ab sofort auch auf Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 und Xbox Series X/S (auch via Xbox Game Pass) erhältlich. Zur Feier der Veröffentlichung der Konsolen-Fassung, präsentierten 11bit studios und Entwicklerstudio The Outer Zone den obligatorischen Launch-Trailer.

In „Death Howl“ schlüpfen Spieler in die Rollen von Ro, einer Jägerin und trauernden Mutter, die sich in einem nordisch inspirierten Reich der Geister bewegt und verzweifelt versucht, ihren verstorbenen Sohn wiederzufinden. Es ist eine Geschichte über Trauer, Heilung und Widerstandskraft.

Als Ro stellen sich die Spieler den unerbittlichen Geistern in raster- und rundenbasierten Kämpfen. Um einen Weg durch die Verzweiflung zu bahnen und gegen die Feinde und Bosse zu bestehen, gilt es ein Kartendeck zusammenzustellen und zu verfeinern. Jedes Biom bietet einzigartige Decktypen und Mechaniken, die die strategische Ebene bereichern sollen.

Außerdem wird das Entwicklerteam im März 2026 „Rebirth“ einführen – eine noch anspruchsvollere Version der Kampagne, die unter anderem weiterentwickelte Gegner mit neuen Fähigkeiten und verbesserten Werten bietet und für erfahrene Jäger gedacht ist, die eine weitere Herausforderung suchen.

Hier findet ihr das Spiel auf Steam (siehe hier) und GOG (siehe hier). Weiteren Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

httpv://www.youtube.com/watch?v=FGF-v–wGhk

Quelle: Pressemitteilung