Paranormasight: The Mermaid’s Curse – Launch-Trailer

„Paranormasight: The Mermaid’s Curse“ ist der Nachfolger des 2023 erschienen Mystery-Spiels „Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo“ und ab heute für PC (Steam), Nintendo Switch sowie iOS und Android erhältlich.

Der neuste Teil spiel im Japan der Showa-Ära und dreht sich um moderne Legenden und das Okkulte. Durch die Verbindung von realen Schauplätzen mit authentischen Legenden soll ein fesselndes Mystery-Erlebnis geboten werden. Dieser folkloristisch angehauchte Krimi mit mehreren Perspektiven entfaltet sich auf einer Sommerinsel und dreht sich um das Rätsel einer Meerjungfrau, die angeblich Unsterblichkeit verleiht.

Hier gibt es „Paranormasight: The Mermaid’s Curse“ auf Steam: KLICK!

PARANORMASIGHT: The Mermaid's Curse - Ankündigungstrailer

Quelle: Pressemitteilung