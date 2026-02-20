Aphelion – Gameplay-Video

Letztes Jahr kündigt DON’T NOD das Third-Person Sci-Fi-Action-Adventure „Aphelion“ für PC und Konsolen an (siehe hier). Auf dem Convergence Showcase zeigte das Team jetzt ein Gameplay-Video, welches mehr davon zeigt, was Ariane und Thomas auf Persephone erwartet: Anomalien, Gefahren, die während der Erkundung des Planeten auftauchen, eine unbekannte Einrichtung voller Fragen (und Blut) und weitere Begegnungen mit der Nemesis.

Das Szenario in dem Sci-Fi-Adventure spielt am Rande des Sonnensystems. In der Rolle der ESA-Astronauten Ariane und Thomas erkunden die Spieler den unerforschten Planeten Persephone, lösen das Rätsel des Absturzes und versuchen gleichzeitig, in der furchterregenden Gegenwart einer feindlichen und unbekannten Lebensform zu überleben.

Das Entwicklerteam strebt eine Veröffentlichung von „Aphelion“ im Frühjahr 2026 auf PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 an. Das Spiel wird ein Xbox Play Anywhere-Titel sein und am ersten Tag auf Game Pass verfügbar sein.

Die offizielle Homepage zum Spiel gibt es hier: KLICK! Die Steam-Seite findet ihr hier: KLICK!

Aphelion | Gameplay Deep Dive

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung