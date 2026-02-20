Star Wrath – Trailer, Beta und mehr

Bei „Star Wrath“ handelt es sich um ein Extraction-Multiplayer-Actionspiel von Gaijin Entertainment und Entwicklerstudio Targem Games. Es spielt am Rande eines zerstörten Sonnensystems, wo Raumschiffe um Ressourcen kämpfen und DNS-Proben der besten Piloten sammeln.

Star Wrath – Gameplay

Als Spieler könnt ihr in „Star Wrath“ eurer eigenen modularen Raumschiffe bauen, individualisieren und einsetzen. Mit ihnen geht es auf riskante Raids, wo PvE- und PvP-Begegnungen auch euch warten und ihr versuchen müsst, mit so viel Beute wie möglich zu entkommen.

Jede Expedition ist riskant: Versteckt euch in den tödlichen Nebeln, überfallt ahnungslose Rivalen und überlebt Raumkämpfe mit realistischer Physik und einem fortschrittlichen Schadenssystem. Jeder Teil des Schiffes – vom äußeren Rumpf bis zu den internen Modulen – kann zerstört werden und beeinflusst so in Echtzeit die Leistung und Überlebenschancen.

Jeder Pilot verfügt über einzigartige Kombination von Fähigkeiten, die den Verlauf einer Schlacht entscheidend beeinflussen können. Um diese freizuschalten und zu verbessern, bearbeitet ihr die DNA eures Piloten. Die erfolgreichsten Kombinationen können aus den Körpern besiegter Gegner gewonnen werden.

Star Wrath – Beta

Alle interessierten Spieler können sich für die Beta-Version bewerben, indem sie sich mit ihrem Gaijin.Net-Konto anmelden und ein kurzes Formular ausfüllen. Die Einladungen werden in mehreren Runden verschickt. Für alle, die sich einen garantierten Zugang sichern wollen, gibt es jetzt die „Founder’s Packs“, die sofortigen Zugriff auf die Beta garantieren.

Founder’s Packs

Neben dem Beta-Zugang bieten die Founder’s Packs weiteren exklusiven Content: einzigartige Schiffsbaupläne, verbesserte Module, leistungsstarke Waffen und spezielle kosmetische Gegenstände.

Es gibt vier verschiedene Bundles für die unterschiedlichen Klassen (Scout, Sniper, Tank) sowie ein Bundle mit drei Schiffen und Keys für Freunde.

Die Webseite des Spiels findet ihr hier: KLICK! Hier gibt es den Titel auf Steam: KLICK!

Star Wrath — Announcement Trailer

Quelle: Pressemitteilung