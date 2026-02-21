Silent Planet: Elegy of a Dying World – Trailer zum Metroidvania-Spiel

Mit „Silent Planet: Elegy of a Dying World“ kündigten das kanadische Entwicklerstudio Vertex Zero und Publisher Red Dunes Games ein neues Actionspiel an, das klassische Metroidvania-Elemente mit einer düsteren Erzählweise verbindet. Bei Vertex Zero handelt es sich um ein kleines Studio mit Sitz in Quebec, dessen Team aus Entwicklern besteht, die zuvor unter anderem bei Eidos Montréal, Rogue Factor und The Game Kitchen tätig waren.

„Silent Planet: Elegy of a Dying World“ versetzt euch in das Jahr 2997. Die Protagonistin Apranik sieht sich mit dem Untergang ihres Heimatplaneten konfrontiert und begibt sich auf die Suche nach dem sogenannten „Angel’s Egg“, einem uralten Artefakt, dem eine fundamentale Bedeutung für alles Leben im Universum zugeschrieben wird. Ihre Reise führt sie in einen verlassenen Megakomplex, der einst als Rettung gedacht war und nun als Grabstätte einer gescheiterten Zivilisation dient.

Spielerisch setzt der Titel auf schnelle Kämpfe, die präzises Timing erfordern. Apranik nutzt sowohl Nahkampfwaffen als auch psychokinetische Fähigkeiten, um sich gegen groteske Kreaturen und Überreste einer fremden Welt zu behaupten. Parallel dazu legt das Spiel Wert auf Rollenspielmechaniken, die es euch erlauben, Fähigkeiten auszubauen und den eigenen Spielstil anzupassen.

Die Inspiration für die Entwicklung von „Silent Planet: Elegy of a Dying World“ holte sich Vertex Zero bei Klassikern wie „Castlevania: Symphony of the Night“ und „Super Metroid“. Diese Einflüsse zeigen sich nicht nur in der dunklen Atmosphäre und im Science-Fiction-Setting, sondern auch in der Musik, wie der erste Trailer verdeutlicht.

Der Release des Spiels ist zunächst für den PC via Steam geplant, Konsolenversionen sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen. „Silent Planet: Elegy of a Dying World“ erscheint voraussichtlich im zweiten Quartal 2027.

Silent Planet - Quebec Game Celebration Showcase trailer

Quelle: Pressemitteilung