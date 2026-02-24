Anno 117: Pax Romana – Termin für ein Free Weekend

„Anno 117: Pax Romana“ ist der aktuelle Teil der bekannten Aufbaureihe, die 1998 mit „Anno 1602″ ihren Anfang hatte. Kommendes Wochenende bietet Ubisoft interessierten Spielern die Möglichkeit einen kostenlosen Blick in das Spiel zu werfen. Das Free Weekend findet vom 26. Februar bis zum 03. März 2026 auf auf PC über Ubisoft Connect, PlayStation 5 und Xbox Series X/S statt.

Die Kampagne in dem Aufbauspiel startet damit, dass die Spieler einen von zwei spielbaren Charakteren (Marcus oder Marcia) wählen. Marcus ist ein junger Mann, der nach einer unerwarteten Ernennung zum römischen Statthalter mit Selbstzweifeln kämpft. Marcia ist eine Frau, deren geheimnisvoller Aufstieg die Normen eines männlich dominierten Imperiums herausfordert. Als Statthalterin prägen ihre Entscheidungen das Leben ihrer Bürger und definieren das Wesen römischer Herrschaft neu.

Die Webseite von „Anno 117: Pax Romana“ gibt es hier: KLICK! Weitere Informationen findet ihr natürlich auch bei uns (siehe hier).

Zu guter Letzt gibt es ein Live-Action-Video direkt aus Latium, in dem eine Gruppe von Einwohnern über die Zukunft des Imperiums und die kommenden DLCs für Year One diskutiert.

Anno 117: Pax Romana - Live Action Teaser: Tavern Gossip | Year 1 Trailer

Quelle: Pressemitteilung