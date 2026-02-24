Death Stranding 2 – Systemanforderungen der PC-Version

Im nächsten Monat erscheint „Death Stranding 2: On the Beach“ für den PC. Die Umsetzung entsteht in Zusammenarbeit zwischen Nixxes und Kojima Productions. Sony hat nun die offiziellen Systemanforderungen veröffentlicht.

Für den PC wurden mehrere Grafikvoreinstellungen integriert, die von niedrigen bis sehr hohen Details reichen. Zusätzlich steht ein spezielles Preset für mobile Gaming-Geräte zur Verfügung, das auf tragbare Systeme zugeschnitten ist.

Upscaling und Ultrawide

Zur Leistungsoptimierung unterstützt die PC-Version moderne Upscaling- und Frame-Generation-Techniken wie NVIDIA DLSS 4, AMD FSR 4 und Intel XeSS 2. Erstmals auf dem PC kommt zudem PICO zum Einsatz, ein von Guerrilla für die Decima-Engine entwickeltes Upscaling-Verfahren, das bereits auf der PS5 genutzt wird. Diese Technik ist mit allen unterstützten Grafikkarten kompatibel und lässt sich mit weiteren Performance-Optionen kombinieren. Ergänzend stehen native Kantenglättungsoptionen sowie dynamische Auflösungsskalierung zur Verfügung.

Auch beim Thema Bildformate zeigt sich die PC-Fassung flexibel. Das Spiel unterstützt Ultrawide-Auflösungen, wobei Zwischensequenzen speziell für das 21:9-Format ausgelegt sind. Während des Spielens kann das Bild bei passenden Monitoren sogar auf 32:9 erweitert werden. Auch Nutzer von 16:9-Displays können breitere Sichtfelder aktivieren. Eine entsprechende Ultrawide-Option soll zeitgleich mit der PC-Version per Update auch für die PS5 nachgereicht werden.

Death Stranding 2: On the Beach – Systemanforderungen

Niedrige Voreinstellung 1080p – 30 FPS CPU Intel Core i3-10100 / AMD Ryzen 3 3100 Grafikarte NVIDIA GeForce GTX 1660 / AMD Radeon RX 5500 XT 8 GB Arbeitsspeicher 16 GB Speicher 150 GB – SSD Betriebssystem Windows 10/11 (ab Version 1909)

Mittlere Voreinstellung 1080p – 60 FPS CPU Intel Core i5-11400 / AMD Ryzen 5 5600 Grafikarte NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB / AMD Radeon RX 6600 Arbeitsspeicher 16 GB Speicher 150 GB – SSD Betriebssystem Windows 10/11 (ab Version 1909)

Hohe Voreinstellung (empfohlen) 1440p – 60 FPS CPU Intel Core i7-11700 / AMD Ryzen 7 5700X Grafikarte NVIDIA GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6800 Arbeitsspeicher 16 GB Speicher 150 GB – SSD Betriebssystem Windows 10/11 (ab Version 1909)

Sehr hohe Voreinstellung 2160p (4K) – 60 FPS CPU Intel Core i7-11700 / AMD Ryzen 7 5700X Grafikarte NVIDIA GeForce RTX 4080 / AMD Radeon RX 9070 XT Arbeitsspeicher 16 GB Speicher 150 GB – SSD Betriebssystem Windows 10/11 (ab Version 1909)

Quelle: PlayStation Blog