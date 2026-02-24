GreedFall 2: The Dying World – Trailer mit Szenen aus der Spielwelt

Der Release der Vollversion des RPGs„GreedFall 2: The Dying World“ rückt langsam näher. NACON und Entwickler Spiders Studios liefern mit dem neusten Trailer einen atmosphärischen Blick auf diverse Umgebungen des Spiels. Der Trailer wird vom musikalischen Hauptthema des Spiels getragen – „From Another World“, komponiert vom renommierten Olivier Derivière (Dying Light: The Beast, A Plague Tale: Requiem) und interpretiert von Linda Olàh.

In „GreedFall: The Dying World“ schlüpfen Spieler in die Rolle von Einheimischen von Teer Fradee, die gewaltsam von der eigenen Insel verschleppt und auf den Kontinent Gacane gebracht werden – die Heimat der Renaigsa („Fremde“ in Yecht Fradi, der Sprache der Einheimischen von Teer Fradee). Im Laufe des Abenteuers gelangen Spieler in den Besitz des Schiffes Constanzia, das als Hauptquartier dient und es ermöglicht, in alle Winkel der weiten und abwechslungsreichen Welt zu reisen.

Derzeit befindet sich „GreedFall 2: The Dying World“ in der Early Access-Phase auf Steam. Die Vollversion soll am 10. März 2026 für PC und am 12. März 2026 für Xbox Series X/S sowie PlayStation 5 erscheinen. Hier könnt ihr das RPG auf Steam finden: KLICK! Weitere Informationen rund um den Titel gibt es auch bei uns (siehe hier).

GreedFall: The Dying World | Wonders of Gacane

Quelle: Pressemitteilung