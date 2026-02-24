Marvel’s Wolverine – Der Release-Termin steht fest

Sony Interactive Entertainment, Marvel Games und Insomniac Games haben heute den Release-Termin für das PS5 exklusive Spiel „Marvel’s Wolverine“ bekannt gegeben. Nach längerer Zeit ohne konkrete Angaben steht nun fest, wann das Actionspiel erscheinen wird. Der Titel kommt im September in den Handel.

In „Marvel’s Wolverine“ schlüpft ihr in die Rolle von Logan, der von Schauspieler Liam McIntyre gesprochen wird. Die Handlung begleitet ihn bei dem Versuch, seine belastete Vergangenheit aufzuarbeiten und verborgene Zusammenhänge offenzulegen. Auf diesem Weg trifft er auf unterschiedliche Widersacher, darunter die Reavers, Omega Red und die Gestaltwandlerin Mystique.

Das Gameplay legt den Fokus auf dynamische und harte Nahkämpfe. Wolverine setzt seine mit Adamantium verstärkten Klauen ein und kann einen Berserkermodus auslösen, der besonders kompromisslose Angriffe erlaubt. Die Reise führt Logan an verschiedene Schauplätze, darunter die fiktive Insel Madripoor, abgelegene Regionen in Kanada sowie urbane Umgebungen wie Tokio.

„Marvel’s Wolverine“ erscheint am 15. September 2026.

Marvel's Wolverine - Release Date Reveal

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: YouTube