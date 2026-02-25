John Carpenter’s Toxic Commando – Animierter Trailer

Heute veröffentlichten Focus Home Interactive und Entwicklerstudio Saber Interactive einen neuen Trailer zu „John Carpenter’s Toxic Commando“. Der Trailer erweckt den „Buddy-Movie-meets-Over-the-Top-Action-Spirit“ des Spiels in Form eines Cartoons zum Leben. Das Ganze wird von dem Song „Tell Me When the World Stops Ending“ von der Synthwave-Band Gunship untermalt.

Dieser animierte Trailer wurde von den Mitarbeitern von Gizmo Animation erstellt und zeigt John Carpenter als furchterregenden Zombie-Party-Gott, wobei der Meister des Horrors selbst seinem Charakter seine Stimme leiht und die Bühne für eine derbe Apokalypse bereitet.

„John Carpenter’s Toxic Commando“ ist von Action-Horrorfilmen der 80er Jahre inspiriert und soll am 12. März 2026 für PC (Steam und EGS), Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Bis zum 02. März 2026 steht noch eine Demo-Version des Shooters auf Steam zum Download bereit.

Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

John Carpenter's Toxic Commando - Animated Trailer ft. GUNSHIP

Quelle: Pressemitteilung