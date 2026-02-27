Heute veröffentlichte Capcom „Resident Evil Requiem“, der neunte Teil der Survival-Horror-Reihe „Resident Evil“, für PC (Steam und EGS), Nintendo Switch 2, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Die Geschichte in dem Spiel setzt 30 Jahre nach dem Raccoon City-Vorfall an und handelt von der FBI-Analystin Grace Ashcroft, die beauftragt wird, eine Reihe mysteriöser Todesfälle an dem Ort zu untersuchen, an dem acht Jahre zuvor ihre Mutter ermordet wurde. Als ein Polizist im Hotel verschwindet, wird auch der legendäre DSO-Agent Leon S. Kennedy zum Tatort geschickt. Die Wege von Grace und Leon kreuzen sich und sie müssen sich nicht nur ihrer Vergangenheit stellen, sondern auch die Wahrheit hinter dem Vorfall in Raccoon City aufdecken, der die Welt für immer verändert hat.

Ein paar weitere Informationen gibt es auch hier bei uns: KLICK!

Resident Evil Requiem - Launch Trailer (DE)

