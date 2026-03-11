Abyssus – Konsolen-Version und Update 1.3 im Sommer 2026

Der kooperative Brinepunk-FPS „Abyssus“ ist im August 2025 für PC auf den Markt gekommen. Wie jetzt Publisher The Arcade Crew und Entwickler DoubleMoose verkündeten, soll im kommenden Sommer die Veröffentlichung für Xbox Series X/S und PlayStation 5 stattfinden.

In Zusammenarbeit mit Silver Lining Interactive wird die PlayStation 5-Version auch als physische Version (Box Version) im Handel erhältlich sein. Sie enthält alle bislang veröffentlichten kosmetischen DLCs (Brinehunter, Brineguard, Brindefrost und Brinerot) von „Abyssus“.

Abyssus | Physical Announcement Trailer

Abyssus – Update 1.3

Der First Person Shooter wird sein Konsolendebüt mit dem kostenlosen Update 1.3 feiern. Das Update erweitert die Unterwasserzivilisation, die in Abyssus zu eurem Schlachtfeld wird, um einen neuen Gott, neue Gebiete, Segnungen, Crossplay und mehr.

Ein neuer Gott wird Teil der Besetzung, der eine Reihe neuer Segnungen für eure Fähigkeiten und Waffen mitbringt Auch für die bereits existierenden Götter werden neue Segnungen hinzugefügt

Ein neuer spielbarer Bereich wird eingeführt, zusammen mit neuen Gegnern und Bossen

Neu hinzugefügte Ziele für die Räume, um sicherzustellen, dass kein Durchlauf dem anderen gleicht

Ein überarbeiteter und erweiterter Skilltree sowie optimierte Matchmaking- und Quickplay-Optionen

Crossplay wird zum Start auf allen Plattformen verfügbar sein

Neue Seemannslieder – perfekt, um euren Teamgeist zu stärken

Zusammen mit dem kostenlosen Update erscheint das Brinerot Pack, das einen neuen Anzug, einen Helm, ein Emote und einen Porträtrahmen enthält, mit dem ihr eure Brinehunter für 3,99 Euro (UVP) individuell gestalten könnt.

In „Abyssus“ werden Brinehunter auf den Meeresboden entsandt, um eine starke elektromagnetische Quelle zu untersuchen – eine Reise, die sie in eine uralte, versunkene Stadt führt. Erkundet die Ruinen dieser vergessenen Zivilisation, um ihre Geheimnisse zu lüften, während ihr gegen korrumpierte Horden von Feinden mit aus uralter Technologie gefertigten Waffen kämpft.

Während Gefechte gilt es eine Vielzahl an Waffenmodifikationen und antiken Artefakten zu nutzen, um euren Spielstil anzupassen, zu überleben und an die Oberfläche zurückzukehren. Ihr könnt euch entweder allein in die Tiefe wagen oder mit bis zu drei Freunden im Koop-Modus losziehen.

Die Webseite des Spiels findet ihr hier: Ein paar weitere Informationen und Videomaterial gibt es auch bei uns

Quelle: Pressemitteilung