Aether & Iron – Drittes Entwicklertagebuch

Kurz nach dem Erscheinen des zweiten „Dev Diary“-Videos zum storybasierte Rollenspiel „Aether & Iron“, folgte jetzt schon die dritte Episode. Das Video bietet Einblicke, wie Entwicklerstudio Seismic Squirrel die Herausforderung angegangen ist, rasante Verfolgungsjagden in ein strategisches, rundenbasiertes Format zu übertragen und dabei der Kernvision des Spiels treu zu bleiben.

Tyler Whitney, Narrative Lead at Seismic Squirrel, erklärt warum das Team sich dafür entschieden hat, Begegnungen mit Fahrzeugen vollständig rundenbasiert zu gestalten. Er berichtet auch, dass das Team eine sinnvolle Verknüpfung zwischen den Erzählsystemen und den Fahrzeugkampfsystemen anstrebte, um das einheitliche Design des Spiels zu unterstreichen.

„Aether & Iron“ erscheint am 31. März 2026 für PC. Hier gibt es den Titel auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen findet ihr auch bei uns (siehe hier).

How We Made High-Speed Car Chases Work in Turn-Based Combat | Aether & Iron Dev Diary 3

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung