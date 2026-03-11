Clive Barker’s Hellraiser: Revival – Neues Entwicklervideo mit Doug Bradley

Saber Interactive und Boss Team Games haben ein neues Entwicklervideo zu „Clive Barker’s Hellraiser: Revival“ veröffentlicht. Mit dem Video erhaltet ihr einen weiteren Einblick in das kommende Survival-Horror-Actionspiel, das für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam erscheint. Im Mittelpunkt steht dabei auch der britische Schauspieler Doug Bradley, der „Pinhead“ in einigen der „Hellraiser“-Filmen verkörperte.

Das neue Video mit dem Titel „Origins“ beschäftigt sich vor allem mit der Frage, wie das Team die Vorlage für ein Videospiel umsetzt. Laut den Entwicklern stand dabei nicht nur das umfangreiche Material aus Filmen, Büchern und Comics im Vordergrund, sondern vor allem die Atmosphäre, für die „Hellraiser“ seit Jahren bekannt ist. Ziel war es, den düsteren Kern der Reihe einzufangen und daraus ein eigenständiges Spielerlebnis zu machen.

In „Clive Barker’s Hellraiser: Revival“ übernehmt ihr die Rolle von Aidan, der seine Freundin aus einer albtraumhaften Welt befreien möchte. Dabei spielt eine rätselhafte Puzzle-Box eine entscheidende Rolle, denn ihre übernatürlichen Kräfte können gleichermaßen Hoffnung wie Verderben bringen. Auf seinem Weg sieht sich Aidan gezwungen, ein gefährliches Bündnis mit „Pinhead“ einzugehen und sich gegen einen Kult zu behaupten, der die „Zenobiten“ verehrt.

„Clive Barker’s Hellraiser: Revival“ erscheint später im Jahr 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam.

Clive Barker’s Hellraiser: Revival - "Origins" Developer Diary

Quelle: Pressemitteilung