Shadow of the Road – Trailer stellt Ishida vor

Der neuste Trailer zum Taktik-RPG „Shadow of the Road“ wirft einen Blick auf Ishida „the Boulder“. Er ist eine uneinnehmbare Bastion auf dem Schlachtfeld, der seine Gefährten schützt, indem er den Zorn des Feindes auf sich zieht und ihm gleichzeitig enormen Schaden zufügt.

Seine Kopfstöße, Bärenumarmungen, furchtlosen Angriffe und Schwünge seines riesigen Nōdachi bedeuten nicht nur für menschliche Feinde, sondern auch für Yōkai und Mechs das Ende. Er beginnt Kämpfe schnell, besonders unter dem Einfluss von Sake, und beendet sie ebenso schnell – auf gewalttätige Weise. Trotz seiner kurzen Zündschnur ist er jedoch auch ein warmherziger Genießer und treuer Freund.

Die Webseite von „Shadow of the Road“ gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr das Spiel auf Steam, wo Publisher Owlcat Games und Entwicklerstudio Another Angle Games auch eine Demo veröffentlichten: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Travellers of the Road - Ishida

Hier der Trailer von Asuke

Travellers of the Road - Asuke

Hier der Trailer von Satoru

Travellers of the Road - Satoru

Hier der Trailer von Akira

Travellers of the Road - Akira

Quelle: Pressemitteilung