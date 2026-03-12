Bravely Default Flying Fairy HD Remaster für PC und Xbox erschienen

Letztes Jahr veröffentlichte Square Enix das RPG „Bravely Default Flying Fairy HD Remaster“ für Nintendo Switch 2. Heute folgte die Veröffentlichung für PC (Steam) und Xbox Series X/S. Diese Neuauflage bietet Fans die Gelegenheit, Luxendarc erneut zu besuchen, und heißt gleichzeitig neue Spieler willkommen.

In der Welt Luxendarc bewahren vier Kristalle den Frieden, bis Dunkelheit aus dem Großen Abgrund hervorbricht. Spieler begleiten die Krieger des Lichts, Agnès Oblige, Tiz Arrior, Edea Lee, Ringabel und die Kristallfee Airy, auf ihrer Mission, die Kristalle wiederherzustellen und die Welt zu retten.

Der rundenbasierte Kampfverlauf lässt sich dabei mit dem „Brave & Default“-System strategisch steuern: Mit „Brave“ setzt man Brave-Punkte ein, um die Anzahl der Aktionen in einem Zug zu erhöhen, und mit „Default“ sammelt man Punkte an, während man sich verteidigt. Das Jobsystem des Spiels umfasst über 20 einzigartige Klassen, deren Fähigkeiten sich frei kombinieren lassen. So können Spieler mit zahllosen Teamzusammenstellungen experimentieren und ihre Strategien individuell anpassen.

Die Webseite von „Bravely Default Flying Fairy HD Remaster“ gibt es hier: KLICK!

BRAVELY DEFAULT FLYING FAIRY HD Remaster | Jetzt erhältlich für Xbox und Steam

Quelle: Pressemitteilung