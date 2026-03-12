Crimson Desert – Launch-Trailer

Das Open World Action-Adventure „Crimson Desert“ erscheint in einer Woche für PC und Konsolen. Bereits heute bescherte uns das Team von Pearl Abyss den Launch-Trailer. Der Trailer zeigt die Abenteuer, die die Spieler in der riesigen Welt von Pywel erwarten, darunter Kämpfe gegen Bosse, einzigartige Kampfstile für jeden Charakter und dynamische Gameplay-Elemente wie Kämpfe auf dem Rücken von Drachen.

In der Geschichte des Spiels geraten die Mitglieder der Greymanes in einen verheerenden Hinterhalt durch ihre Erzfeinde, die Black Bears. Die Überlebenden der Greymanes sind jetzt über den ganzen Kontinent verstreut. Der Greymane Kliff ist entschlossen, sich mit seinen überlebenden Kameraden wieder zu vereinen und das Verlorene wieder aufzubauen. Auf einer Reise, auf der Allianzen geschmiedet werden, Gefahren lauern und mysteriöse Fraktionen aufgedeckt werden, erkennt Kliff, dass eine beispiellose Bedrohung und ein Schicksal, das größer ist, als er sich jemals vorgestellt hat, auf ihn warten.

Die Veröffentlichung des Spiels findet am 19. März 2026 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 statt. Die Webseite von „Crimson Desert“ gibt es hier: KLICK! Weitere Informationen findet ihr auch bei uns (siehe hier).

Official Launch Trailer | Crimson Desert

Quelle: Pressemitteilung