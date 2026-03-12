Koei Tecmo Europe und Entwickler Team NINJA veröffentlichen heute „Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake“. Diese Neugestaltung des Klassikers wird auf PC (Steam), Xbox Series X/S, PlayStation 5 und Nintendo Switch 2 erscheinen. Das Original erschien 2003 unter dem Titel FATAL FRAME/Project Zero II: Crimson Butterfly für PlayStation 2.

Das Remake wurde komplett überarbeitet. Durch grafische Verbesserungen wie beispielsweise verfeinerte Texturen und Licht-Schatten-Kontraste soll eine Atmosphäre geschaffen werden, die eindringlicher und realistischer ist als je zuvor ist. Durch räumliches Audio sollen die Spieler tiefer in die Action eintauchen, sodass ihnen eine unheimlichere und realistischere Erfahrung als je zuvor geboten wird.

Die Geschichte folgt den Zwillingsschwestern Mio und Mayu Amakura, wie diese sich, geleitet von einem roten Schmetterling, in ein geheimnisvolles Dorf wagen. Im Dorf Minakami, einem Ort endloser Nacht, wird Mio von ihrer Schwester getrennt und muss sie suchen, damit sie entkommen können. Ihre einzige Waffe ist die Camera Obscura – ein Gerät, das das Unmögliche einfängt und Nachtmahre versiegelt, die in der Dunkelheit lauern.

Die Webseite zum Horror-Adventure gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen über „Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake“ gibt es auch bei uns: KLICK!

[DE] FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE - Launch Trailer

Quelle: Pressemitteilung