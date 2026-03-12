GreedFall 2: The Dying World – Launch-Trailer

Das Rollenspiel „GreedFall 2: The Dying World“ hat die Early Access-Phase verlassen und ist offiziell für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erschienen. NACOn und Spiders Studios präsentierten zum Release nicht nur einen Launch-Trailer, sondern auch ein kurzes Video, welches einen Überblick von dem Spiel bietet.

„GreedFall: The Dying World“ spielt drei Jahre vor den Ereignissen des ersten „GreedFall“ und entführt euch in eine Welt, die vom Chaos beherrscht wird: Der alte Kontinent Gacane wird von Krieg und der unheilbaren Krankheit Malichor heimgesucht. In einer Umkehrung der Perspektive aus dem ersten Spiel schlüpft ihr nun in die Rolle eines Einheimischen der Insel Teer Fradee, der aus seiner Heimat gerissen und gewaltsam auf den Kontinent verschleppt wurde. Das Streben nach Freiheit führt euch mitten in eine Verschwörung, die das Gleichgewicht der Welt bedroht.

Hier könnt ihr das RPG auf Steam finden: KLICK! Weitere Informationen rund um den Titel gibt es auch bei uns (siehe hier).

GreedFall: The Dying World | Launch Trailer

GreedFall: The Dying World | Your Journey Begins

Quelle: Pressemitteilung