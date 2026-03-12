Solasta 2 – Trailer zum Start der Early Access-Phase

„Solasta 2“ ist ein Tabletop-RPG von Entwicklerstudio Tactical Adventures. Zusammen mit Publisher Kepler Interactive hat das Entwicklerteam das Spiel jetzt in die Early Access-Phase auf PC (Steam) geschickt. In dem Titel stellen Spieler eine Gruppe aus vier adoptierten Geschwistern zusammen, die nach dem Tod ihrer Mutter wieder zusammengefunden haben und in ihre Heimat zurückkehren.

Doch ihre Rückkehr entwickelt sich schnell zu einem weitreichenden Konflikt: Ein uralter Konflikt, der mit vergessenen Bündnissen, erschüttertem Glauben und übernatürlichen Mächten verwoben ist, lenkt das Schicksal der Welt. Die dabei enthüllten Wahrheiten und die darauf basierenden Entscheidungen der Spieler beeinflussen maßgeblich den Verlauf der Geschichte und bestimmen, wer am Ende an eurer Seite bleibt.

Solasta 2 – Early Access-Version

Zum Release umfasst die Early Access-Version das erste Kapitel des Abenteuers. Hier eine Übersicht davon, was die Version noch so bietet:

Ein umfangreicher Anfangsteil der Kampagne, der den Großteil von Akt 1 abdeckt und die Spieler in das Herz von Neokos versetzt, einem unbekannten Kontinent, der in einen eskalierenden politischen, ideologischen und göttlichen Konflikt verwickelt ist.

Taktischer rundenbasierter Kampf nach den D&D-Regeln von 2024, der die Fähigkeit der Spieler auf die Probe stellt, sich auf unterschiedliche Begegnungen vorzubereiten, sich anzupassen und darauf zu reagieren.

Umfassende Gruppengestaltung und -anpassung mit vier vollständig kontrollierten Charakteren, die durch Aussehen, Hintergrund, Persönlichkeit und Klassenauswahl gestaltet werden können. Außerdem stehen 4 verschiedene Abstammungen zur Auswahl: Zwerg, Elf, Halbling und Mensch.

6 spielbare Klassen und 13 verschiedene Unterklassen sind zum Launch verfügbar (eine ausführliche Beschreibung der Unterklassen findet sich hier): Kleriker Domäne des Kampfes Domäne des Lebens Domäne des Vergessens Kämpfer Ätherwächter Kommandant Paladin Schwur des Urteils Schwur der Erlösung Schurke Plünderer Schattenwerfer Zauberer Manamaler Sternenkind Magier Hofmagier Schule der Zerstörung

Das Level-Limit wurde für den Start des Early Access auf Level 4 festgelegt.

Vollständig vertonte Dialoge der Charaktere mit reaktiven Gesprächen und Interaktionen innerhalb der Gruppe.

Zentrale NPCs mit einer preisgekrönten Stimmenbesetzung: darunter Amelia Tyler (Baldur’s Gate 3, Hades 2), Ben Starr (Clair Obscur: Expedition 33, Final Fantasy XVI), Devora Wilde (Baldur’s Gate 3, Clair Obscur: Expedition 33) und Ellen Thomas (Arcane, Doctor Who).

Eine hexagonale Weltkarte, auf der mutige Entdeckerinnen und Entdecker auf ihrer Reise durch Neokos ins Unbekannte vorstoßen. Versteckte Begegnungen, zeitlich begrenzte Ereignisse, nicht gekennzeichnete Gebiete und einige der härtesten Kämpfe durch zufällig erscheinende Elite-Bosse sind immer nur ein Hexfeld entfernt davon, entdeckt zu werden.

Hier findet ihr das Taktik-Rollenspiel auf Steam: KLICK!

Solasta II - Early Access Launch Trailer

Quelle: Pressemitteilung