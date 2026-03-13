Directive 8020 – Couch-Koop-Trailer

Supermassive Games präsentierte während der Future Games Show einen weiteren Trailer von „Directive 8020“. Es handelt sich um einen Live-Action-Trailer, der den Couch-Koop-Modus in den Mittelpunkt rückt.

In diesem Modus können bis zu fünf Spieler gemeinsam die Geschichte des narrative Sci-Fi-Survival-Horror-Spiels erleben. Spieler teilen sich einen Controller und übernehmen jeweils die Kontrolle über ein Crewmitglied der Cassiopeia, während sich die Geschichte entfaltet. Das Schicksal der Crewmitglieder liegt in den Händen aller Mitspielenden: jede Entscheidung zählt, jeder Fehler könnte fatal enden. Um Alien-Doppelgänger, tödliche Dilemmas und katastrophale Systempannen zu überleben, muss Zusammenarbeit an erster Stelle stehen.

Mit „Directive 8020“ wird ein neues Feature in die „The Dark Pictures“-Reihe eingeführt: Die Wendepunkte ermöglichen, dass Spieler dank des visuell dargestellten, verzweigten Handlungsbaums entscheidende Momente erneut besuchen können, um mehr Kontrolle über die Entwicklung der Geschichte zu erhalten.

Dazu werden wichtige Entscheidungen und Ergebnisse beim Voranschreiten der Handlung erfasst, um Spieler ein klares Bild ihrer Urteile und deren Einflüsse zu vermitteln. Sollte ein kritischer Moment zu einem Tod, zerbrochenen Bündnis oder bedauerlichen Ergebnis führen, kann zu einem entscheidenden Wendepunkt zurückgekehrt werden, um einen alternativen Weg zu wählen oder Quick-Time-Events erneut zu versuchen.

Wird als Gruppe und im Filmabend-Modus gespielt, kann die Gruppe, wenn zum Beispiel ein Lieblingscharakter stirbt, darüber debattieren, ob die Konsequenzen akzeptiert werden oder ob lieber zurückgespult wird, um einen Rettungsversuch zu wagen. Somit ähnelt in Gruppen kein Spieldurchgang dem Nächsten. Für Gruppen, die nicht an ihren Urteilen rütteln wollen, gibt es den Überlebens-Modus, der jede Konsequenz festsetzt und damit jede Entscheidung final macht.

„Directive 8020“ erscheint am 12. Mai 2026 für PC (Steam), Xbox Series X/S und PlayStation 5. Die Webseite des Titels gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK! Weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

[Deutsch] Directive 8020 – Don’t Play Alone | Multiplayer Trailer

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Quelle: Pressemitteilung