Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – Launch-Trailer

„Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection“ erscheint heute für PC (Steam), Xbox Series X/S, PlayStation 5 und Nintendo Switch 2. Natürlich präsentierte Capcom zum Release des neusten Teils der RPG-Reihe einen Launch-Trailer.

In „Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection“ treten die Spieler in rundenbasierten Kämpfen an, die auf einem Stein-Papier-Schere-System basieren, bei dem sich Angriffstypen wie Kraft, Geschwindigkeit und Technik gegenseitig neutralisieren, um taktische Vorteile zu erzielen. Das neue System Synchronansturm ermöglicht es der gesamten Gruppe, sich zu einem massiven, koordinierten Angriff zusammenzuschließen.

Darüber hinaus können Spieler mit der Habitat-Restauration Monster in die Wildnis entlassen, um gefährdete Arten zu schützen und den Ökosystem-Rang eines Gebiets zu beeinflussen, der sich auf die Verfügbarkeit von Eiern, die Eigenschaften der Monster und ihre Elementarattribute auswirkt. Es gibt sogar seltene Monster, die aus Eiern geschlüpft werden können, die in dem durch die Aktionen der Spieler geformten lebenden Ökosystem gefunden wurden.

Die Spieler können auch die weite Welt von „Monster Hunter Stories 3“ erkunden, indem sie Reitaktionen wie Klettern, Gleiten und Fliegen auf dem Rücken von Monsties nutzen, um neue Orte zu erreichen, versteckte Gegenstände zu entdecken und sich frei durch das weitläufige, dreidimensionale Terrain zu bewegen.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – Story

Zwei Jahrhunderte nach dem Spaltungskrieg sind die Königreiche Azuria und Vermeil geteilt. Aus einem einzigen Ei schlüpfen unerwartet zwei Rathalos, was eine Geschichte über verbotene Länder und verdrehte Schicksale in Gang setzt. Eine mysteriöse Kristallisation bedroht die Ökosysteme und Lebensräume im ganzen Land und führt zu Konflikten zwischen Monstern.

Auf ihrer Reise treffen die Spieler auf Begleiter wie den Vize-Kapitän Gaul, den Monsterexperten Ogden, die Mitbegründerin der Ranger Truppe Kora, den besten Freund und Vertrauten der Protagonisten Simon, Thea, das neue Mitglied der Ranger, und Eleanor, die Prinzessin von Vermeil. Die Spieler versuchen die Eier gefährdeter Monster zu schützen, Ökosysteme wiederherzustellen und treten mächtigen Monstern entgegen.

Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Weitere Informationen findet ihr auch bei uns (siehe hier).

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – „Prinzessin von Azuria“ Launch-Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung