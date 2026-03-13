Remothered: Red Nun’s Legacy angekündigt, erster Trailer

Die Horrorreihe „Remothered“ begann 2018 mit „Remothered: Tormented Fathers“. Das Spiel machte sich mit seiner dichten Atmosphäre einen Namen im Survival-Horror-Genre. Zwei Jahre später folgte mit „Remothered: Broken Porcelain“ die Fortsetzung, die die Geschichte weiterführte und neue Schauplätze sowie Figuren einführte.

Nun hat Entwickler Stormind Games mit „Remothered: Red Nun’s Legacy“ den dritten Teil der Reihe angekündigt. Das neue Spiel soll die Handlung der bisherigen Titel abschließen. Parallel zur Vorstellung haben die Entwickler nicht nur einen Trailer, sondern auch ein Entwicklervideo veröffentlicht. Darin sprechen Stormind über die Rückkehr der Serie und erklären, welche Ideen hinter dem neuen Projekt stehen.

Studioleiter Antonio Cannata erklärte, dass die „Remothered“-Reihe eng mit der Geschichte des Studios verbunden sei. Das erste Spiel sei eines der frühesten Projekte des Teams gewesen. Nach Arbeiten an anderen Titeln, darunter „A Quiet Place: The Road Ahead“ und der Beteiligung an „Mafia: The Old Country“, habe man sich entschieden, zur eigenen Horrorserie zurückzukehren. Dabei habe auch die Community eine Rolle gespielt, die weiterhin Interesse an einer Fortsetzung zeigte.

„Remothered: Red Nun’s Legacy“ erzählt die Geschichte von Susan, die sich auf die Suche nach ihrer verschwundenen Tochter begibt. Ihre Spur führt sie zu einer verlassenen Villa an den Hängen des Ätna, einst im Besitz der Familie Ashmann. Dort stößt sie auf rätselhafte Ereignisse, versteckte Hinweise und unerbittliche Stalker, während sich nach und nach ein düsteres Geheimnis offenbart, das tiefer reicht, als sie ahnt.

„Remothered: Red Nun’s Legacy“ soll im Laufe des Jahres 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC erscheinen. Weitere Informationen zum Spiel hält die offizielle Webseite für euch bereit.

Remothered: Red Nun's Legacy - Announcement Trailer

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Dev Diary #1 – Reviving Remothered

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Quelle: Pressemitteilung