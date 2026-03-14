The Occultist – Viertes Entwicklervideo

Im vierten „Dev Diary“-Video geht es um Klang in dem „The Occultist“. Unter dem Titel „Fear Is Something You Hear First“ zeigt die neue Folge, wie Musik, Sounddesign und gezielt eingesetzte Stille zusammen die unheilvolle Atmosphäre der Insel Godstone entstehen lassen.

Für den Soundtrack wählte das Team einen Orchesteraufnahmen geprägten Ansatz. Statt ausschließlich auf digitale Produktion zu setzen, wurde die Musik mit einem echten Orchester und Chor aufgenommen. Eingespielt vom Bratislava Symphony Orchestra, erhält die Komposition eine filmische Wucht.

Das Video erklärt außerdem, wie musikalische Leitmotive die emotionalen Ebenen der Geschichte tragen sollen. Epische Orchesterpassagen begleiten Alan Rebels’ Reise über die verfluchte Insel, während ruhigere, intimere Motive mit zentralen Figuren verbunden sind. Ein wiederkehrendes Thema, bekannt als „Whitney’s Theme“, greift dabei den Fluch von Godstone auf und verbindet die Vergangenheit der Insel mit den Ereignissen der Gegenwart.

Gleichzeitig machen die Entwickler deutlich, dass Horror nicht allein aus Musik entsteht. Ebenso wichtig sind bewusst gesetzte Momente der Stille. Sie geben der Spannung Raum, bevor der nächste Schockmoment einsetzt. Oder wie es das Team formuliert: In „The Occultist“ beginnt Angst oft mit dem, was Spielende hören – lange bevor sie verstehen, was sie erwartet.

Publisher Daedalic Entertainment und Entwicklerstudio Daloar veröffentlichen das Horror-Abenteuer am 08. April 2026 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr „The Occultist“ auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen findet ihr auch bei uns (siehe hier).

The Occultist | Developer Diary Episode 4 - “Fear Is Something You Hear First”

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung