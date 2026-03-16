Der offizielle Release der Vollversion des Hack’n’Slash-Spiels „Dragonkin: The Banished“ steht vor der Tür. Das Spiel ist ab heute in seiner endgültigen Version für PC (Steam) sowie für alle Besitzer der digitalen Deluxe-Edition auf Konsolen (Xbox Series X/S und PlayStation 5) erhältlich ist. Für alle anderen Spieler wird es ab dem 19. März 2026 verfügbar sein. NACON und das in Paris ansässige Entwicklerstudio Eko Software feiern die Veröffentlichung mit einem neuen Trailer.

In „Dragonkin: The Banished“ schlüpfen die Spieler in die Rolle eines von drei verfügbaren Drachenjägern mit dem Ziel, die Menschheit von den eindringenden Drachenmächten zu befreien. Um dieser Herausforderung zu meistern, können Spieler die Fähigkeiten ihres Helden durch ein Fertigkeitensystem namens Ancestral Grid entwickeln, indem sie Fragmente, die sie während ihres Abenteuers erhalten haben, miteinander verbinden. Begleitet von ihrem treuen Drachling entdecken sie eine Geschichte sowie ein Endgame, das voller Aktivitäten und vor allem Schlachten sein soll.

Hier könnt ihr den Titel auf Steam finden: KLICK! Ein paar weitere Informationen und Videomaterial gibt es auch bei uns (siehe hier).

Dragonkin - The Banished | Launch Trailer

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Quelle: Pressemitteilung