Grind Survivors – Launch-Trailer des Action-Roguelite

„Grind Survivors“ erscheint heute für PC (Steam, GOG und EGS), Xbox Series X/S und PlayStation 5. Für 12,99 Euro (UVP) und 14,99 Euro (UVP) auf Konsolen bekommt ihr eine Mischung Bullet-Hell-Action, Roguelite-Progression und Loot-Shooter-Mechaniken – verpackt in einer düsteren Welt voller Dämonen, Zerstörung und immer neuer Builds.

Indie-Publisher Assemble Entertainment und das Entwicklerstudio Pushka Studios lassen euch in dem Spiel in die Rolle eines mächtigen, gepanzerten Dämonenjägers schlüpfen, der sich durch unaufhörliche Wellen höllischer Kreaturen kämpft. Jeder Run entwickelt sich zu einem chaotischen Kugelhagel, in dem neue Waffen gefunden, Builds optimiert und seltene Ausrüstung entdeckt werden können.

Unterschiedliche Biome – von zerstörten Städten über brennende Wälder bis hin zu höllischen Landschaften – bilden die Kulisse für immer intensiver werdende Gefechte. Wer glaubt, alles gesehen zu haben, kann im Endless Mode seine Builds bis an die absolute Grenze treiben und versuchen, möglichst lange gegen die unaufhaltsame Dämonenhorde zu überleben.

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Grind Survivors - Release Trailer

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Quelle: Pressemitteilung