Starship Troopers: Ultimate Bug War! | Launch Trailer

Zum Release des First-Person-Shooters „Starship Troopers: Ultimate Bug War“ mobilisierten Dotemu und Entwicklerstudio Auroch Digital den obligatorischen Launch-Trailer. Der Kampf gegen die Bedrohung durch die Arachnoiden startet heute auf PC, Nintendo Switch, Xbox Series X/S und PlayStation 5.

Starship Troopers: Ultimate Bug War – Features

Eine komplett neue Singleplayer-Kampagne: Stürzt euch in aufregende Gefechte und riskante Einsätze, befreit die Welt der Menschen aus den Fängen der Arachnoiden und bekämpft sie auf ihrem krabbelnden Heimatplaneten.

Offene Kampfzonen: Wähle deinen Weg durchs Schlachtfeld und erkunde weitläufige Umgebungen, um bestimmte Ziele zu erreichen, wie zum Beispiel Gebiete vor Angriffen zu schützen, riesige Bugs zu besiegen oder Kameraden vor ihrem vorzeitigen (Dienst-)Ende zu bewahren.

Zerstörerische Anti-Bug-Feuerkraft: Nutzt ein tödliches Arsenal, um die Bugs aufzuhalten – von freischaltbaren Waffen bis hin zu steuerbaren mechanischen Zweibeinern – und kämpft dabei Seite an Seite mit den Streitkräften der Föderation.

Neue Bugs: Albtraumhafte neue Spezies sind auf der Jagd; Zielt ruhig und macht euch bereit für den Kampf gegen die Arachnoiden im Nahkampf, in der Luft und gegen panzerartige Kreaturen, die euch in Stücke reißen wollen.

Eine heroische neue Story: Erlebt die legendäre Karriere von Major Samantha Dietz, während ihr die Bugs in ihrer Heimatwelt Klendathu, auf Planet P und darüber hinaus vernichtet.

Glorreiche Retro-Darbietung: Der legendäre General Johnny Rico sorgt mit hochwertigen FMV-Übertragungen für motivierende Ansprachen, während ihr in einem klassisch inspirierten 3D-Pixel-Spektakel furchterregende Bugs ausschaltet.

Anti-Bug-Kampftraining: Testet modernste Technologie und übernehmt in Schlachtfeldsimulationen die Rolle unserer primitiven Bug-Feinde, um die Fähigkeiten zu schärfen, mit denen ihr die insektoide Bedrohung auslöscht.

Geheimnisse ohne Ende: Haltet auf Patrouille Ausschau nach nützlichen Entdeckungen, die so streng geheim sind, dass selbst die Föderation ihre Koordinaten nicht kennt.

Wollen Sie mehr erfahren?

Starship Troopers: Ultimate Bug War! | Launch Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung