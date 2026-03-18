Shadow Tactics: Blades of the Shogun – Trailer zum Release auf Switch 2

Das Stealth-Strategie-Spiel „Shadow Tactics: Blades of the Shogun“ erscheint heute für Nintendo Switch 2. Im Nintendo eShop gibt es das Spiel für 39,99 Euro (UVP). Zudem ist das eigenständige Addon „Aiko’s Choice“ für 19,99 Euro (UVP) verfügbar. Interessierte Spieler können auch direkt beides zusammen in Form des Ultimate Edition-Bundle für 53,99 Euro (UVP) bekommen.

Hier findet ihr das Spiel im Nintendo eShop (Release um 17 Uhr): KLICK!

Shadow Tactics: Blades of the Shogun – Switch 2 – Features

Unterstützung des Mausmodus auf Switch 2

Die Ultimate Edition enthält die komplette Hauptkampagne mit einer Spielzeit von über 25 Stunden sowie das Add-on „Aiko’s Choice“ (ca 6-8 Stunden Spielzeit)

Vollständig für Nintendo Switch 2 optimiert, mit verbesserten Ladezeiten und optimierter Leistung

HD-Gameplay (1080p) mit 30 FPS im Handheld-Modus und 4K-Ausgabe mit 30 FPS im TV-Modus

„Shadow Tactics ist nach wie vor eines der prägenden Stealth-Strategiespiele seiner Generation, und auch nachdem Mimimi Games im Jahr 2023 seine Pforten geschlossen hat, ist die Begeisterung für das Spiel ungebrochen. Gemeinsam mit den Mimimi-Gründern Johannes Roth und Dominik Abé sowie unseren Partnern wollten wir sicherstellen, dass dieser moderne Klassiker auch weiterhin neue Spieler erreichen kann“, sagt Dominik Heineccius, Marketing Director bei Daedalic Entertainment.

„Die Nintendo Switch 2 bot uns die perfekte Gelegenheit dazu. Native Mausunterstützung, schnellere Ladezeiten und die Flexibilität, nahtlos zwischen Handheld- und TV-Modus zu wechseln, passen ideal zum taktischen, herausfordernden Design des Spiels. Wir sind stolz darauf, diesen modernen Klassiker in seiner definitiven Konsolenversion einem neuen Publikum zugänglich zu machen.“

In „Shadow Tactics: Blades of the Shogun“ steuern Spieler ein Team tödlicher Spezialisten, von denen jeder über einzigartige Fähigkeiten verfügt: den Ninja Hayato, den Scharfschützen Takuma, die Fallen-Expertin Yuki, den Samurai Mugen und die Meisterin der Verkleidung Aiko. Jede Mission ist eine individuell gestaltete Sandbox aus Patrouillenrouten, Sichtlinien und verschiedenen Möglichkeiten.

Weitere Informationen rund um das Spiel gibt es hier bei uns: KLICK!

Shadow Tactics: Blades of the Shogun | Available Now on Switch 2 !

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Quelle: Pressemitteilung