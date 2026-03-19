Death Stranding 2 – Launch-Trailer der PC-Version

Die PC-Version von „Death Stranding 2: On The Beach“ ist ab heute offiziell via Steam und EGS erhältlich. Das Spiel erschien bereits letztes Jahr exklusiv für die PlayStation 5. Zum Release auf einer weiteren Plattform gab es auch den obligatorischen Launch-Trailer.

Durch die Zusammenarbeit mit Nixxes bietet die PC-Version diverse Features, wie zum Beispiel NVIDIAs DLSS, AMDs FSR und Intels XeSS sowie Upscaling- und Frame-Generierungstechnologien, dazu unbegrenzte Bildraten und individuelle Grafikeinstellungen sowie Super-Ultrawide-Unterstützung (32:9) für das Gameplay, mit Standard-Ultrawide (21:9) für Zwischensequenzen, vollständige Maus- und Tastaturunterstützung mit benutzerdefinierter Tastenbelegung, vollständige DualSense-Controller-Integration mit haptischem Feedback, adaptiver Trigger-Funktionalität und Spatial Sound Support. Standard-Ultrawide-Unterstützung (21:9) wird auch für die PS5-Version verfügbar sein.

In dieser eigenständigen Fortsetzung bekommt Sam eine neue Auswahl an neuen Werkzeugen, Waffen und Fahrzeugen. Mit seinen Gefährten aus „Drawbridge“ an seiner Seite begibt sich Sam auf ein neues Abenteuer, um Australien mit dem Chiral-Netzwerk zu verbinden.

Informationen über die Systemanforderungen der PC-Version gibt es hier bei uns: KLICK!

DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH - PC Version Launch Trailer "No Rain, No Rainbow"

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Quelle: Pressemitteilung