The Occultist – Fünftes Entwicklervideo

In drei Wochen erscheint „The Occultist“ für PC und Konsolen. Mit der fünften Folge und letzten Folge der „Dev Diary“.-Reihe gewähren Daedalic Entertainment und Entwicklerstudio Daloar noch einmal einen Blick in die Entstehung.

Die 5. Folge widmet sich den psychologischen Grundlagen des Spiels und stellt Ambiguität, individuelle Interpretation und die Form von Spannung in den Mittelpunkt, die noch lange nach dem Abspann nachwirken soll.

Statt auf klassische Jumpscares oder oberflächliche Effekte zu setzen, baut „The Occultist“ eine langsam steigende, unterschwellige Spannung auf, die aus Stille, Erwartung und Vorstellungskraft entsteht. Zentrale Fragen bleiben dabei bewusst offen, damit Spieler Raum für eigene Interpretationen bekommen. Gleichzeitig beleuchtet die finale Episode die Entwicklung von Protagonist Alan, der im Verlauf der Handlung gezwungen wird, sich mit seiner Vergangenheit und seinen Emotionen auseinanderzusetzen.

Das Horror-Abenteuer erscheint am 08. April 2026 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr „The Occultist“ auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen findet ihr auch bei uns (siehe hier).

The Occultist | Developer Diary Episode 5 - “What Remains After the Fear”

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Quelle: Pressemitteilung