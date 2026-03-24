Landwirtschafts-Simulator 25 – Trailer zum Release des „Vredo Pack“

Für den „Landwirtschafts-Simulator 25“ steht jetzt das „Vredo Pack“ zur Verfügung, welches den virtuellen Fuhrpark um 12 Maschinen erweitert und gleichzeitig Wildschweine einführt. Das „Vredo Pack“ ist Teil des Year 2 Season Pass.

Landwirtschafts-Simulator 25 – Vredo Pack

Nachsaat zur Wiederherstellung von Grünland Der traditionelle niederländische Hersteller Vredo ermöglicht virtuellen Landwirten, der Abnutzung von Grünland entgegenzuwirken und das Ertragspotenzial der Felder wiederherzustellen. Hightech-Maschinen wie der Vredo Agri Twin 580, Agri 290 und Agri Air 290 – alle Teil der neuen DZ5-Sägeräte-Generation – erlauben den Spielenden die Nachsaat auf Grasfeldern.

Gülleinjektion für höhere Erträge Vredos Gülleinjektoren steigern Ertrag und Erntequalität, indem sie Bodennährstoffversorgung und Effizienz verbessern. Maschinen wie der Vredo VT7138, ein leistungsstarker, dreiachsiger, selbstfahrender Gülletanker, Injektoren aus der Vredo-Profi-Serie sowie der angebaute Evers Agro Toric 48-672 helfen Landwirten, Düngestrategien auf das nächste Level zu heben.

Felder vor Wildschweinschäden schützen Neben neuen Maschinen und ertragssteigernden Techniken führt das Vredo Pack eine neue Gefahr ein, auf die Landwirte achten sollten: Zusätzlich zu bestehenden Naturereignissen wie Twister und Hagel können nun auch Wildschweine Schäden an Feldfrüchten verursachen, sofern sie nicht abgelenkt werden. Dieses Risiko zu managen, reduziert die Auswirkungen auf den Ertrag und fügt dem Schutz der Ernte eine weitere Komponente hinzu.



Die Webseite zur Simulationsreihe findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen über das Spiel gibt es auch bei uns (siehe hier).

Vredo Pack: Launch Trailer | Farming Simulator 25

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Quelle: Pressemitteilung