StarRupture – Update 1 jetzt via PTB

Die Arbeiten an dem ersten großen Update seit dem Start der Early Access-Phase von „StarRupture“ sind jetzt so weit fortgeschritten, dass die Entwickler von Creepy Jar es jetzt im Public Test Branch (PTB) veröffentlichten. Der PTB bietet eine vorläufige Version des Updates, inklusive neuer Mechaniken, Gebäude, Gebiete und mehr. Wann das Update 1 offiziell für die Early Access-Version des Spiels erscheint, ist nicht bekannt.

Hier findet ihr eine Anleitung, wie ihr die PTB-Version spielen könnt: KLICK! Die PTB-Version ist eine Vorabversion, die möglicherweise Fehler und Game-Breaking Bugs enthält.

StarRupture – Update 1 – Features

Increased Map Size New Unlockable Zones New Points of Interest

New Resources: Powerium Goethite

New Feature – Zipline

New Feature – Development Station

New Higher Tier Buildings Compounder v.2 Fabricator v.2 Furnace v.2 Ore Excavator v.2 Orbital Cargo Launcher v.2 Constructorizer v.2

New Buildings: Oil Extractor (Extraction) Laser Drill (Extraction) Refinery (Ore Processing) Pyro Forge (Ore Processing) Constructorizer (Production) Facturer (Production) Chemical Generator (Power) Radial Rail Connector (Junctions) Recycler (Personal Crafting)

New Feature: Wildlife Vulpir Coralion Skylisk

New Expanded Corporation Levels & Rewards

New production pipelines with over 40+ new items and recipes to produce and ship to Corporations.

Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr „StarRupture“ auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen und Videomaterial gibt es auch bei uns (siehe hier).

StarRupture UPDATE 1 - Teaser Trailer | Play now on Public Test Branch

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Quelle: Pressemitteilung