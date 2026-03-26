Das Rennspiel „Screamer“, das von klassischen JRPGs inspiriert ist und die Spieler in ein illegales Straßenrennen-Turnier katapultiert, ist ab heute erhältlich. Entwicklerstudio Milestone veröffentlichte den Titel für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Es ist die Rückkehr einer alten Milestone-IP, die 1995 ihren Anfang nahm und in Deutschland besser unter dem Namen „Bleifuss“ bekannt ist.

In dem Arcade-Rennspiel werdet ihr in die futuristische Stadt Neo Rey versetzt. In dieser Welt tragt ihr als sogenannte Screamers eure Rivalitäten in schnellen und gefährlichen Straßenrennen aus. Jeder verfolgt dabei eigene Ziele wie Ruhm, Macht oder Rache. Im Mittelpunkt steht die Technologie namens „ECHO“, die den Rennsport grundlegend verändert hat. Es ist eine spezielle Technologie, die in jedem Fahrzeug verbaut ist und sowohl das Rennen als auch den Kampf durch zwei auf Messwerten basierende Ressourcen antreibt: Sync und Entropy. Sync kann für Boost und Shield genutzt werden, während Entropy zwei offensive Aktionen ermöglicht: Strike und Overdrive.

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Screamer - Launch Trailer

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Quelle: Pressemitteilung