Silent Hill: Townfall – Komponist Pilotpriest vorgestellt, Kurzvideo zeigt Schauplätze von St. Amelia

Konami und Annapurna Interactive haben ein neues Video zu „Silent Hill: Townfall“ veröffentlicht. Gleichzeitig gaben die beiden Unternehmen bekannt, dass der kanadische Musiker Anthony Scott Burns, auch bekannt unter den Künstlernamen „Pilotpriest“, den Soundtrack für das Spiel komponiert. Der Musiker ist vor allem für elektronische und synthlastige Musik bekannt.

Das Video zeigt euch neue Einblicke in die düsteren Schauplätze der fiktiven Ortschaft St. Amelia, in der die Handlung von „Silent Hill: Townfall“ angesiedelt ist. Untermalt werden die Szenen vom Lied „Home“.

Das Spiel ist im Jahr 1996 angesiedelt. Im Mittelpunkt steht Simon Ordell, der auf die abgelegene Insel St. Amelia zurückkehrt, um „die Dinge in Ordnung zu bringen“. Der Ort wirkt verlassen und liegt unter dichtem Nebel. Dennoch ist die Stadt nicht so ruhig, wie es zunächst scheint. Während ihr tiefer in die Straßen und Gebäude vordringt, setzt sich nach und nach ein Bild der Vergangenheit zusammen, das eng mit Simons eigener Geschichte verknüpft ist.

„Silent Hill: Townfall“ entsteht beim Studio No Code, das zuvor unter anderem das narrative Horror-Spiel „Stories Untold“ entwickelt hat. Ein Release-Termin steht derzeit noch aus.

SILENT HILL: Townfall | "Home" Composer: Pilotpriest | KONAMI

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