Warcraft III: Reforged – Release-Termin für Remake steht fest

Im Rahmen der BlizzCon 2018 kündigte Blizzard mit „Warcraft III: Reforged“ eine vollständige Neuschöpfung des Echtzeitstrategieklassikers an (siehe hier). Damals wurde noch 2019 als Release-Jahr verkündet. Dies hat sich jetzt mit der Bekanntgabe des genauen Release-Termins geändert. So erscheint das RTS am 29. Januar 2020.

Das Remake beinhaltet das 2002 erstmals erschienene Hauptspiel „Warcraft 3: Reign of Chaos“ sowie die Erweiterung „The Frozen Throne“. Beides wird mit komplett überarbeiteter Grafik versehen, wodurch Charakteren, Gebäuden, Umgebungen, Animationen und Grafikeffekte einen modernen Anstrich erhalten.

Des Weiteren wird die neu Version die originale Synchronisation beinhalten und im Multiplayer können Spieler auch mit Spielern des Originals zusammenspielen. Passend gibt es die vollständige Implementierung in Battle.net. Spieler erhalten Zugriff auf alle Funktionen von Battle.net, wie Voice- und Textchat, Clans sowie reibungslose Installation und Patchvorgänge.

Fans können „Warcraft III: Reforged“ jetzt im Vorverkauf digital über den Blizzard Shop (siehe hier) erwerben. Die Standard Edition ist für 29,99 Euro (UVP) erhältlich. Für 39,99 Euro (UVP) können Spieler die „Spoils of War Edition“ im Vorverkauf erwerben. Diese Edition beinhaltet folgende Boni:

Warcraft III: Reforged – Spoils of War Edition

Warcraft III: Reforged Heldenskin: Thrall, Champion der Horde Heldenskin: Tochter der See Prachtmeer Heldenskin: Gefallener König Arthas Heldenskin: Cenarius des Smaragdgrünen Alptraums

World of Warcraft Reitfahrzeug: Fleischwagen

Overwatch Spieler-Icons: Menschen, Orcs, Untote, Nachtelfen und Lichkönig Animierte Sprays: Fußsoldat, Grunzer, Ghul und Bogenschützin

Diablo III Gefährte: Mal’Ganis

Hearthstone Kartenrücken: Der Dritte Krieg

Heroes of the Storm Held: Anub’arak Heldin: Jaina Held: Thrall Heldin: Tyrande

StarCraft II Konsolenskin: Allianz Konsolenskin: Horde Konsolenskin: Schildwachen Konsolenskin: Geißel

StarCraft: Remastered Konsolenskin: Spoils of War



Gameplay-Trailer von Warcraft III: Reforged (DE)

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung