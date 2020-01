Disintegration – Termine für Closed und Open Beta

Nach der Ankündigung von „Disintegration“ im letzten Jahr ist die Entwicklung soweit fortgeschritten, dass Publisher Private Division und Entwickler V1 Interactive Ende diesen Monat zwei Closed Technical Beta und eine Open Beta veranstalten. Die Anmeldung zur Closed Beta findet ihr auf der Homepage des Spiels (siehe hier).

Disintegration – Termine für Beta

Closed Technical Beta 28. Januar – Von 17 Uhr bis 8.59 Uhr des nächsten Tages 29. Januar – Von 17 Uhr bis 8.59 Uhr des nächsten Tages

Open Beta 31. Januar bis 1. Februar



Die Beta wird auf PlayStation 4, Xbox One und PC stattfinden und zwei der drei Multiplayer-Modi beinhalten, die der Sci-Fi-Egoshooter zum Launch bieten wird. Im ersten Modus „Retrieval“ treten Spieler in zwei Runden gegeneinander an. Ein Team muss über seine Bodentruppen eine Ladung abliefern, während das andere Team für die Verteidigung sorgt. Im zweiten Modus „Control“ kämpfen zwei Teams um die Kontrolle mehrerer Eroberungspunkte. Die Spieler müssen dafür sorgen, dass ihre Bodentruppen überleben und in der Zone bleiben. Nur so können sie Punkte sammeln und das Match gewinnen.

In der Beta stehen sieben spielbare Truppen zur Verfügung, wie die Tech Noir oder die Warhedz. Die Tech Noir erhöhen den Schaden, während sich die Warhedz auf Atomwaffen spezialisieren. Das Ziel der beiden Betas ist es, Feedback zu sammeln und die Serverstabilität zu gewährleisten, bevor das Spiel im Laufe des Jahres erscheint.

Weitere Informationen über „Disintegration“ findet ihr auf der Homepage des Spiels (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Disintegration Announcement Trailer

Quelle: Pressemitteilung